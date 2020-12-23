Українська
$ 28,25
34,57

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"В спину вбивали железный клин": как перенес COVID-19 Сидорчук и почему не болел Луческу

23 декабря, 02:06

Елена Павлова Елена Павлова

Капитан "Динамо" считает, что до сих пор не очухался после коронавируса

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что до сих пор до конца не восстановился после коронавируса. А также он объяснил, как 75-летний наставник киевлян Мирча Луческу избежал COVID-19. Ранее капитан "Динамо" ответил, почему не забивает Супряга.

"Я переболел в легкой форме. Три дня была температура 37, исчезли запахи и вкус, тело ломило, в поясницу такое чувство, что вбивали железный клин. Выходить было сложно. Мне повезло, что я еще немного пропустил — 10-11 дней. Но выходить было тяжеловато, не совсем приятные ощущения. Первый раз в жизни испытал такое. Мало того, мне кажется, я до сих пор еще до конца не очухался. Есть у коронавируса специфические последствия", – сказал Сидорчук журналу "Футбол".

Реклама

Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также полузащитник рассказал, почему тренеры "Динамо" практически не болеют, в том числе и Мирча Луческу:

"Их работа подразумевает своего рода отшельничество. Они меньше контактируют. Они остаются у себя в комнате, а футболисты на заездах самопроизвольно кучкуются – кто в карты играет, кто в компьютерные игры".

Ранее также Сидорчук признавался, что Луческу изменил "Динамо" при помощи цитаты Фергюсона.

Реклама

Смотрите, как Сидорчук играл против "Ювентуса"

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер последствия Динамо Киев Мирча Луческу коронавирус Сергей Сидорчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)
Футболист Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку (фото)Футбол
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 года
Чемпионат Украины: все результаты последнего тура 2020 годаЧУ по футболу
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)Футбол
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять