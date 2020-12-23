"В спину вбивали железный клин": как перенес COVID-19 Сидорчук и почему не болел Луческу

Капитан "Динамо" считает, что до сих пор не очухался после коронавируса

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что до сих пор до конца не восстановился после коронавируса. А также он объяснил, как 75-летний наставник киевлян Мирча Луческу избежал COVID-19. Ранее капитан "Динамо" ответил, почему не забивает Супряга.

"Я переболел в легкой форме. Три дня была температура 37, исчезли запахи и вкус, тело ломило, в поясницу такое чувство, что вбивали железный клин. Выходить было сложно. Мне повезло, что я еще немного пропустил — 10-11 дней. Но выходить было тяжеловато, не совсем приятные ощущения. Первый раз в жизни испытал такое. Мало того, мне кажется, я до сих пор еще до конца не очухался. Есть у коронавируса специфические последствия", – сказал Сидорчук журналу "Футбол".

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Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также полузащитник рассказал, почему тренеры "Динамо" практически не болеют, в том числе и Мирча Луческу:

"Их работа подразумевает своего рода отшельничество. Они меньше контактируют. Они остаются у себя в комнате, а футболисты на заездах самопроизвольно кучкуются – кто в карты играет, кто в компьютерные игры".

Ранее также Сидорчук признавался, что Луческу изменил "Динамо" при помощи цитаты Фергюсона.

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