Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов

Во время отдыха на Мальдивах эффектными фотографиями напомнила о себе и супруга бывшего защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди, последним клубом которого было брестское "Динамо". Виктория Хачериди сразила наповал своей загоревшей фигурой и проникновенным взглядом.

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Жены других украинских футболистов, с которыми Виктория Хачериди сдружилась за время выступлений ее мужа в Киеве, засыпали ее лайками.

"Вика-а-а-а", – пишет супруга Максима Коваля Карина.

"Вау! Какая красивая" – комплимент от Анны Кравец.

"Зая-я-я-я" – это уже комментарий от Маргариты Рыбалки.

Впрочем, пожалуй, даже больше, чем в купальнике, Виктория Хачериди очаровала в Instagram снимком, на котором она запечатлена в шикарном длинном платье. Просто восхитительна!

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Отметим, что на Мальдивах супруги Хачериди сняли "хижину", в которой отдыхают со своими детьми – 5-летними двойняшками Даниэлем и Евой.

Напомним, что после завершения чемпионата Беларуси-2020 брестское "Динамо" решило отказаться от услуг Хачериди. "Его финансовые запросы нам не по зубам", – заявили в клубе.

Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо"

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