Вылезла на руль велосипеда: Кривцовы нашли шикарную позу для поцелуя

Футболист "Шахтера" и его супруга побаловали фолловеров невероятно романтическим снимком с Мальдив

Супруге защитника "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова Юлии, пожалуй, можно вручать награду за самое трогательное фото с отпуска украинских футболистов и их половинок на Мальдивах. Девушка показала фолловерам снимок страстного поцелуя со своим мужем, ради которого она вылезла на руль велосипеда.

Реклама

Читайте также: Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"

"Встретила самого красивого велосипедиста на Мальдивах, сразу взяла все в свои руки", – подписала этот кадр в Instagram Юлия Кривцова

Подписчики Юлии Кривцовой – в восторге от ее находчивости. Их комментарии:

Это волшебно

Без слов

Юль, даже тревел-блогеры не делают такой шикарный контент, как ты

Невероятно! Кто у вас по идеям для фото?

Ну просто огонь!

Реклама

Реклама

Отметим, что Сергей и Юлия Кривцовы махнули на Мальдивы вместе со своими детьми – Андреем (7 лет), Алисой (5) и Есенией (2).

Читайте также: "Какие красотки!" Степаненко показал своих маму и тещу в купальниках на Мальдивах

При этом, как мы писали, отпуск Кривцовых в теплых краях едва не сорвала лаборатория, приславшая перед вылетом на Мальдивы удивительные результаты тестов на коронавирус.

Смотрите гол Кривцова в матче "Шахтер" – "Динамо"

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама