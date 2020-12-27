Вылезла на руль велосипеда: Кривцовы нашли шикарную позу для поцелуя

Супруге защитника "Шахтера" и сборной Украины Сергея Кривцова Юлии, пожалуй, можно вручать награду за самое трогательное фото с отпуска украинских футболистов и их половинок на Мальдивах. Девушка показала фолловерам снимок страстного поцелуя со своим мужем, ради которого она вылезла на руль велосипеда.
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"Встретила самого красивого велосипедиста на Мальдивах, сразу взяла все в свои руки", – подписала этот кадр в Instagram Юлия Кривцова
Подписчики Юлии Кривцовой – в восторге от ее находчивости. Их комментарии:
- Это волшебно
- Без слов
- Юль, даже тревел-блогеры не делают такой шикарный контент, как ты
- Невероятно! Кто у вас по идеям для фото?
- Ну просто огонь!
Отметим, что Сергей и Юлия Кривцовы махнули на Мальдивы вместе со своими детьми – Андреем (7 лет), Алисой (5) и Есенией (2).
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При этом, как мы писали, отпуск Кривцовых в теплых краях едва не сорвала лаборатория, приславшая перед вылетом на Мальдивы удивительные результаты тестов на коронавирус.
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