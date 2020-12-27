Футболист "Шахтера" носит на руках бывшую девушку игрока "Динамо". А ей вспоминают Попова

Анастасия Гладун купается в счастье, несмотря на "уколы" экс-бойфренда и подписчиков

Брюнетка Анастасия Гладун поделилась очередным романтическим кадром со своего отдыха в Доминикане, где она наслаждается шикарной природой в компании нового парня – защитника Ефима Конопли, который принадлежит "Шахтеру", а на правах аренды выступает за "Десну".

Реклама

Читайте также: Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)

Девушка показала, как Ефим носит ее на руках. И вместо комментария поставила под этой фотографией сердечко. Мол, вот так выглядит любовь!

Между тем фолловеры продолжают напоминать Анастасии о ее предыдущих отношениях с динамовцем Денисом Поповым – партнером Конопли по молодежной сборной, выигравшей чемпионат мира-2019.

"А что с Денисом? Совсем не узнаю его", – "уколол" девушку под фото с Ефимом Коноплей один из ее фолловеров.

Реклама

Впрочем, этот "укол" Анастасия оставила без ответа, а за нее отреагировала подруга: "Зачем писать о человеке, с которым она давным-давно не встречается?"

Анастасия Гладун с Поповым и Коноплей / Фото: Instagram

Отметим, что на днях динамовец Попов нагрубил своей бывшей девушке в соцсетях, призвав ее "сдуть чуть свисток".

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама