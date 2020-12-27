Жена Реброва рассказала, чем бы хотела заняться после декрета

Во время отдыха на Мальдивах супруга украинского тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва Анна ответила на вопросы своих поклонников в Instagram, среди прочего рассказав, планирует ли она в будущем работать по специальности.

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На вопрос одного из подписчиков, консультирует ли она как психолог, Анна Реброва ответила: "Планирую в будущем. Когда буду на сто процентов уверена, что я могу помочь человеку, а не навредить. До консультирования лежит большой путь. Пока у меня диплом психолога и международный сертификат ICTA по эннеаграмме (концепции девяти типов личности). В планах – НЛП (нейролингвистическое программирование) и 200 часов индивидуальной терапии".

Сергей Ребров с женой / Фото: Instagram

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Отметим, что Анна вместе с Сергеем Ребровым уже 11-й год. У них растут сыновья – Александр, которому два годика, и Никита, которому скоро исполнится 5 лет.

Это второй брак бывшего динамовца. В первом у него родился сын Дмитрий, которому уже 20 лет.

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