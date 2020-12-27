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Девушку футболиста после откровенной фотосессии на пляже сравнили с "Баунти"

27 декабря, 11:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даша Савина наслаждается отпуском в тропиках

Даша Савина продолжает радовать фанатов пикантными фото с отдыха на Доминикане. Девушка футболиста "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря на своей странице в Instagram показа серию снимков, на которых она залезла на пальму ради красивого кадра. "Чего только не сделаешь ради красивой фотографии", – шутит под фото блондинка.

В комментариях подписчики Даши засыпали ее комплиментами, "Богиня", красивая, а один из комментаторов сравнил девушку с шоколадкой "Баунти".

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девушка WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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