Бюст сдулся за секунду, но остался "вау": пикантное видео от волейболистки

Сексапильная американская спортсменка-модель Кайла Симмонс, известная по снимкам своего эффектного бюста в соцсетях, в одном из недавних постов посетовала: "Обгорела на солнце. Так больно!".

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Видимо, эти неприятные ощущения заставили красотку больше времени проводить в воде.

Так родилось новое, причем довольно пикантное, видео с Кайлой Симмонс, которым девушка поделилась со своими фолловерами в Instagram. Американка показала, как после выныривания из бассейна буквально за секунду "сдувается" ее просто-таки космическая грудь, но в конечном итоге, тем не менее, сохраняет более чем впечатляющие размеры.

Отметим, что жгучей Кайле Симмонс – 25 лет. Она из Флориды, дочка бейсболиста. Играла за волейбольную команду Университета Маршалла, а до того успешно защищала на соревнованиях цвета своей школы, однако имела проблемы с ее руководством из-за откровенных снимков в cоцсетях.

"Школьная администрация настаивала, что фотографии, которые я публикую, были неподобающими. И даже потребовала, чтобы я удалила свой аккаунт в соцсетях. Я тогда была просто подавлена. Оказывается, я не могу обнять свое тело. Но с тех пор я научилась быть уверенной в себе и не позволять другим влиять на свои чувства", – рассказывает Кайла

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