Вслед за Милевским "Динамо" избавляется и от Хачериди

Команда, в которой минувший сезон провели бывшие игроки сборной Украины Артем Милевский и Евгений Хачериди, резко меняет курс. Брестское "Динамо" в 2021 году собирается резко обновить состав. Кстати, вчера "Рух" отказался от Милевского.

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О резком изменении философии изданию "Вечерний Брест" рассказал председатель правления клуба Александр Коледа:

"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая, клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Могу предположить, что бюджет "Динамо" будет на уровне 9-й команды в чемпионате. Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол".

Ранее Хачериди сравнил протесты в Беларуси с украинским Майданом.

Напомним, в 2019 году команда Бреста стала чемпионом, а в этом заняла четвертое место. Контракт с Хачериди был рассчитан и на сезон 2021 года.

Вспомним, как Евгений забивал за киевское "Динамо" три года назад:

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