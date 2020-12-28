"Красивые кокосы!" Украинская теннисистка похвасталась своим мегабюстом

Ангелина Шахрайчук вместо мяча и ракетки взяла в руки символы райского наслаждения

Сексапильная украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук нашла оригинальный способ подчеркнуть свои пышные формы, опубликовав, пожалуй, самое яркое фото года в своем Instagram. 21-летняя спортсменка, спрятавшись под пальмой, прижала к своему эффектному бюсту крупные кокосы и мечтательно закрыла глаза. Получился невероятно эмоциональный снимок!

Реклама

Читайте также: Не бюстом единым: секс-бомба украинского спорта нашла, чем еще поразить

Фолловеры спортсменки, естественно, комплиментами девушку не обделили:

Yesss babyyyy

Так горячо!

Энджи, ты королева!

Ультракруто!

Красивые кокосы!

Реклама

Напомним, что Ангелина Шахрайчук последние годы проживает в США. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру спортсменка заработала на корте 8156 долларов призовых, а ее высшей позицией в одиночном разряде мировой классификации было 810-е место в ноябре 2016 года.

Реклама

Читайте также: Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов

Добавим, что 21-летняя теннисистка Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама