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"Красивые кокосы!" Украинская теннисистка похвасталась своим мегабюстом

28 декабря, 00:13

Олег Люлька Олег Люлька

Ангелина Шахрайчук вместо мяча и ракетки взяла в руки символы райского наслаждения

Сексапильная украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук нашла оригинальный способ подчеркнуть свои пышные формы, опубликовав, пожалуй, самое яркое фото года в своем Instagram. 21-летняя спортсменка, спрятавшись под пальмой, прижала к своему эффектному бюсту крупные кокосы и мечтательно закрыла глаза. Получился невероятно эмоциональный снимок!

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Фолловеры спортсменки, естественно, комплиментами девушку не обделили:

  • Yesss babyyyy
  • Так горячо!
  • Энджи, ты королева!
  • Ультракруто!
  • Красивые кокосы!

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Напомним, что Ангелина Шахрайчук последние годы проживает в США. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру спортсменка заработала на корте 8156 долларов призовых, а ее высшей позицией в одиночном разряде мировой классификации было 810-е место в ноябре 2016 года.

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Добавим, что 21-летняя теннисистка Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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теннис теннисистка Ангелина Шахрайчук WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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