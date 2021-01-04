А вам слабо? Дружина капітана "Динамо" вразила стійкою на голові

Анна Сидорчук продовжує ділитися своїми фотографіями з відпочинку на Мальдівах. Сім'я капітана київського "Динамо" Сергія Сидорчука вирушила на райські острови перед Новим роком .

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Анна вже встигла засипати соцмережі шикарними знімками:

Сьогодні дівчина вразила своїх підписників в Instagram стійкою на голові. Анна релаксує на березі океану.

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Додамо, що перед вильотом Сергій Сидорчук поскаржився, що до кінця ще не оговтався після COVID: "Є у коронавірусу специфічні наслідки".

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