А вам слабо? Дружина капітана "Динамо" вразила стійкою на голові

Анна Сидорчук продовжує ділитися своїми фотографіями з відпочинку на Мальдівах. Сім'я капітана київського "Динамо" Сергія Сидорчука вирушила на райські острови перед Новим роком .
Анна вже встигла засипати соцмережі шикарними знімками:
Сьогодні дівчина вразила своїх підписників в Instagram стійкою на голові. Анна релаксує на березі океану.
Додамо, що перед вильотом Сергій Сидорчук поскаржився, що до кінця ще не оговтався після COVID: "Є у коронавірусу специфічні наслідки".
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