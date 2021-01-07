Українська
$ 28,4
34,85

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Колядки у капитана "Динамо": супруга Сидорчука показала домашнее видео

7 января, 08:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сергей и Анна поздравили всех с Рождеством стихотворением на украинском языке

Многие наши спортсмены вместе с другими православными христианами празднуют Рождество. Семья полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорчука поделилась трогательными фото и видео на Святвечер. Напомним, футболист недавно отдыхал на Мальдивах, а жена капитана "Динамо" поразила стойкой на голове.

Реклама

Теперь Сергей и Анна в вышиванках поздравили всех с Рождеством совместным исполнением стихотворения.

Также Анна показала видео, как к ним приходили поздравлять. Сначала скромный крестник.

Анна Сидорчук – крестная мама Видео: Instagram

К слову, семьи Сидорчуков и футболиста "Шахтера" Сергея Кривцова не просто дружат, а еще – и кумовья.

Реклама

А позже уже сам Сергей принял дома целую компанию ребят, которые исполнили колядки.

Сергей Сидорчук пускает колядников

Ранее Сидорчук растрогал снимком с детьми на Мальдивах.

Напомним, в чемпионате Украины сейчас зимняя пауза. После первого круга "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко. Обе украинские команды на евроарене продолжат борьбу в Лиге Европы.

Смотрите, как Сергей бил по воротам в матче "Динамо" – "Ювентус":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол жена Динамо Киев Сергей Сидорчук колядка Анна Сидорчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram
Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в InstagramДругие
В
В "Шахтере" назвали имя будущего тренера командыФутбол
Легионер
Легионер "Динамо" женится на украинке: она сказала "да"ЧУ по футболу
Есть чем ослепить! До Instagram на Мальдивах добралась жена капитана
Есть чем ослепить! До Instagram на Мальдивах добралась жена капитана "Динамо"Футбол
Российский клуб вернет киевскому
Российский клуб вернет киевскому "Динамо" забракованного легионераЧУ по футболу
Защитник
Защитник "Динамо" рассказал, какую машину купил за премиальные от Евро-2020ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять