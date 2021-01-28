Лидеры "Динамо" и "Шахтера" – в одном лифте со своими женами (фото)

Сергей Сидорчук и Сергей Кривцов со своими половинками выбрались на светское мероприятие

В соцсетях появился особенный футбольный кадр. Во-первых, на нем вместе – игроки непримиримых соперников "Шахтера" и "Динамо" вне поля. Во-вторых, с ними – их жены. В-третьих – в одной компании они умудрились оказаться в период сборов!

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В один из нескольких выходных между январскими заграничными сборами грандов УПЛ капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна встретились в Киеве со своими друзьями – защитником "Шахтера" Сергеем Кривцовым и его супругой Юлией.

Совместное фото этой четверки в лифте опубликовала в Instagram Юлия Кривцова.

"Как давно мы никуда не выбирались вместе. Заметьте, что с Аней мы всегда все свое носим с собой", – отметила Юлия, державшая в руках запасные черные туфли

Жена Сидорчука, в свою очередь, показала пару белых туфель, которые взяла с собой на мероприятие, а им, судя по странице Анны в соцсетях, оказался концерт Лиги смеха в Киеве.

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Отметим, что Сидорчук и Кривцов – не только тезки. Они еще ровесники (обоим по 29 лет) и земляки (родом из Запорожья).

"Мы хорошие друзья и кумовья", – рассказывал как-то Кривцов

Когда в 2017 году у Сидорчука родилась двойня, крестными отцами малышей стали Кривцов и Ярмоленко.

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