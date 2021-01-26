"Шахтер" завершил первый сбор разгромной победой

"Горняки" одержали первую победу в 2021 году

Донецкий "Шахтер" завершил первый тренировочный сбор в Турции разгромной победой над "Силексом" из Северной Македонии со счетом 4:1. Голами отличились Алан Патрик, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Додо. У македонцев отличился Тантуровски.

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Напомним, что вчера у "Шахтера" сорвался спарринг с "Марибором". В составе соперника донецкого клуба обнаружили коронавирус. Вместо матча "горняки" провели две тренировки.

В целом, чемпион Украины провел в Турции три контрольных поединка и одержал одну победу. В матчах против "Леха" и "Лудогорца" были зафиксированы ничьи.

Футболисты "Шахтера" получат несколько дней отдыха, после чего начнется второй этап подготовки к возобновлению сезона. Напомним, что первый официальный матч "Шахтер" проведет уже 18 февраля на выезде против "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 финала Лиги Европы.

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