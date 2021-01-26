Українська
$ 28,17
34,23

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" завершил первый сбор разгромной победой

26 января, 12:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" одержали первую победу в 2021 году

Донецкий "Шахтер" завершил первый тренировочный сбор в Турции разгромной победой над "Силексом" из Северной Македонии со счетом 4:1. Голами отличились Алан Патрик, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Додо. У македонцев отличился Тантуровски.

Реклама

Напомним, что вчера у "Шахтера" сорвался спарринг с "Марибором". В составе соперника донецкого клуба обнаружили коронавирус. Вместо матча "горняки" провели две тренировки.

В целом, чемпион Украины провел в Турции три контрольных поединка и одержал одну победу. В матчах против "Леха" и "Лудогорца" были зафиксированы ничьи.

Футболисты "Шахтера" получат несколько дней отдыха, после чего начнется второй этап подготовки к возобновлению сезона. Напомним, что первый официальный матч "Шахтер" проведет уже 18 февраля на выезде против "Маккаби" из Тель-Авива в 1/16 финала Лиги Европы.

В тренде
Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол товарищеский матч Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборыФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу
Футболист
Футболист "Динамо" получил чувственное поздравление от блондинкиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять