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"Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

26 січня, 12:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Гірники" здобули першу перемогу у 2021 році

Донецький "Шахтар" завершив перший тренувальний збір в Туреччині розгромною перемогою над "Сілексом" з Північної Македонії з рахунком 4:1. Голами відзначилися Алан Патрік, Віктор Корнієнко, Тарас Степаненко та Додо. У македонців відзначився Тантуровскі.

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Нагадаємо, що вчора у "Шахтаря" зірвався спаринг з "Марібором". У складі суперника донецького клубу виявили коронавірус. Замість матчу "гірники" провели два тренування.

В цілому, чемпіон України провів в Туреччині три контрольні поєдинки і здобув одну перемогу. У матчах проти "Леха" і "Лудогорця" були зафіксовані нічиї.

Футболісти "Шахтаря" отримають кілька днів відпочинку, після чого почнеться другий етап підготовки до відновлення сезону. Нагадаємо, що перший офіційний матч "Шахтар" проведе вже 18 лютого на виїзді проти "Маккабі" з Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи.

В тренді
"Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

Дивіться, як "Шахтар" грав у Лізі чемпіонів:

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футбол товариський матч Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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