Нового тренера "Челси" нашли еще до увольнения Лэмпарда

Сегодня днем появилось известие, что "Челси" уволил Лэмпарда с должности главного тренера. Однако еще до официальной информации в прессу просочилось сообщение о желании лондонского клуба новым рулевым назначить немца Томаса Тухеля.

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Об этом издание The Athletic заявило со ссылкой на эксклюзивный источник. Пишут, что отрицательный тест на коронавирус главного кандидата на пост позволит ему прибыть в Англию в ближайшие 48 часов.

Напомним, что 47-летний Тухель был уволен из французского "Пари Сен-Жермен" месяц назад. До этого он тренировал парижан два с половиной года. Под его руководством команда Неймара и Мбаппе дважды становилась чемпионом Франции, брала Кубок страны, Кубок лиги и два местных Суперкубка. В конце прошлого сезона "ПСЖ" проиграл в финале Лиги чемпионов "Баварии" – 0:1.

На прошлой неделе "Лестер" обыграл "Челси" и вышел в лидеры АПЛ. Лондонцы занимают в чемпионате девятое место, новый тренер должен поднять их в зону Лиги чемпионов.

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До приезда во Францию Тухель пять лет тренировал в Германии "Майнц", а в 2015-2017 гг. – дортмундскую "Боруссию". Немец станет 14-м наставником "Челси" в XXI веке. До него дольше всех продержался итальянец Клаудио Раньери, руководивший "синими" в 2000-2004 гг.

Смотрите, как "ПСЖ" уступил "Баварии" в финале Лиги чемпионов в августе:

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