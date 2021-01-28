Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)

Сергій Сидорчук та Сергій Кривцов зі своїми половинками вибралися на світський захід

У соцмережах з'явився особливий футбольний кадр. По-перше, на ньому разом – гравці непримиренних суперників "Шахтаря" і "Динамо" поза полем. По-друге, з ними – їхні дружини. По-третє – в одній компанії вони примудрилися опинитися в період зборів!

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В один з декількох вихідних між січневими закордонними зборами грандів УПЛ капітан "Динамо" Сергій Сидорчук та його дружина Анна зустрілися в Києві зі своїми друзями – захисником "Шахтаря" Сергієм Кривцовим і його дружиною Юлією.

Спільне фото цієї четвірки в ліфті опублікувала в Instagram Юлія Кривцова.

"Як давно ми нікуди не вибиралися разом. Зауважте, що з Анею ми завжди все своє носимо з собою", – зазначила Юлія, що тримала в руках запасні чорні туфлі

Дружина Сидорчука, своєю чергою, показала пару білих туфель, які взяла з собою на захід, котрим, судячи зі сторінки Анни в соцмережах, виявився концерт "Ліги сміху" в Києві.

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Зазначимо, що Сидорчук та Кривцов – не лише тезки. Вони ще й однолітки (обом по 29 років) і земляки (родом із Запоріжжя).

"Ми хороші друзі і куми", – розповідав якось Кривцов

Коли у 2017 році у Сидорчука народилася двійня, хрещеними батьками малюків стали Кривцов і Ярмоленко.

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