Дружини гравців "Динамо" і "Шахтаря" влаштували дітям спільний спуск з гірки

Поки капітан "Динамо" Сергій Сидорчук з командою готується до весняної частини сезону в Туреччині, його діти взяли участь в зимових міні-олімпійських іграх в Києві.
"Динамо" – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу
Гірку для спуску довго шукати не довелося – каталися по схильчику практично з під'їзду багатоповерхівки. Хто – на тарілці, а хто – просто на комбінезоні.
Компанію дружині Сергія Сидорчука Анні і їхнім дітям на прогулянці склали дружина "гірника" Сергія Кривцова Юлія зі своєю малечею. Як ми писали, Сидорчуки та Кривцови дружать сім'ями вже багато років.
Нагадаємо, що капітан "Динамо" Сергій Сидорчук та його дружина Анна виховують п'ятирічну дочку Кіру і трирічних двійнят – Микиту і Ніколь. Одружилася пара в грудні 2014-го в рідному для них Запоріжжі.
Троє дітей – і в родині Сергія і Юлії Кривцових.
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Нагадаємо, під час відпустки на Мальдівах дружина капітана "Динамо" вразила стійкою на голові.
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