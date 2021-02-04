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Дружини гравців "Динамо" і "Шахтаря" влаштували дітям спільний спуск з гірки

4 лютого, 14:40

Олег Люлька Олег Люлька

Анна Сидорчук та Юлія Кривцова дали можливість своїй малечі випустити пару

Поки капітан "Динамо" Сергій Сидорчук з командою готується до весняної частини сезону в Туреччині, його діти взяли участь в зимових міні-олімпійських іграх в Києві.

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Гірку для спуску довго шукати не довелося – каталися по схильчику практично з під'їзду багатоповерхівки. Хто – на тарілці, а хто – просто на комбінезоні.

Компанію дружині Сергія Сидорчука Анні і їхнім дітям на прогулянці склали дружина "гірника" Сергія Кривцова Юлія зі своєю малечею. Як ми писали, Сидорчуки та Кривцови дружать сім'ями вже багато років.

Спуск з гірки Відео: Instagram
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Нагадаємо, що капітан "Динамо" Сергій Сидорчук та його дружина Анна виховують п'ятирічну дочку Кіру і трирічних двійнят – Микиту і Ніколь. Одружилася пара в грудні 2014-го в рідному для них Запоріжжі.

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Троє дітей – і в родині Сергія і Юлії Кривцових.

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Нагадаємо, під час відпустки на Мальдівах дружина капітана "Динамо" вразила стійкою на голові.

Дивіться, як "Шахтар" грав з "Динамо" в першій частині сезону

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Динамо Київ Шахтар Донецьк Сергій Сидорчук Сергій Кривцов Ганна Сидорчук діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

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