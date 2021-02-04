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Ближче до сім'ї! Лідера "Динамо" з контрактом, що добігає кінця, знову покликали до США

4 лютого, 10:55

Олег Люлька Олег Люлька

Уругвайського підносця снарядів Карлоса де Пену запрошує до себе "Даллас"

Київське "Динамо" отримало ще одну пропозицію з-за океану щодо свого уругвайського півзахисника Карлоса де Пени. 28-річним володарем розкішної подачі з лівої зацікавився клуб Північноамериканської ліги MLS "Даллас". Про це у себе в Twitter повідомляє журналіст TyC Sports Сезар Луїс Мерло.

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Нагадаємо, днями "Динамо" вже відхилило одну пропозицію щодо де Пени з MLS. У переговорах йшлося про суму в 2,5 мільйона євро, але в підсумку сторони до спільного знаменника не дійшли.

І ось чергова спроба американців отримати де Пену.

Карлос де Пена і його родина
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Карлос де Пена і його родина / Фото: Instagram

Карлос де Пена

Карлос де Пена / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Зазначимо, що аналітики Transfermarkt оцінюють Карлоса де Пену в 3 мільйони євро. А його контракт з "Динамо" розрахований до кінця 2021 року. Тобто якщо кияни не продовжать його в найближчі пів року, то вже з літа уругваєць отримає право підписати попередню угоду з іншим клубом.

Нагадаємо, у кінці грудня динамівець Карлос де Пена вперше став батьком. У футболіста і його дружини Елі в Уругваї народився син. Дитину назвали Хуан Крус. Отже, в разі переходу до "Далласа" Карлос зможе бути ближче до своєї сім'ї.

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Динамо Київ MLS Карлос де Пена
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