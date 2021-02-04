Ближче до сім'ї! Лідера "Динамо" з контрактом, що добігає кінця, знову покликали до США

Київське "Динамо" отримало ще одну пропозицію з-за океану щодо свого уругвайського півзахисника Карлоса де Пени. 28-річним володарем розкішної подачі з лівої зацікавився клуб Північноамериканської ліги MLS "Даллас". Про це у себе в Twitter повідомляє журналіст TyC Sports Сезар Луїс Мерло.
"Динамо" – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу
Нагадаємо, днями "Динамо" вже відхилило одну пропозицію щодо де Пени з MLS. У переговорах йшлося про суму в 2,5 мільйона євро, але в підсумку сторони до спільного знаменника не дійшли.
І ось чергова спроба американців отримати де Пену.
Зазначимо, що аналітики Transfermarkt оцінюють Карлоса де Пену в 3 мільйони євро. А його контракт з "Динамо" розрахований до кінця 2021 року. Тобто якщо кияни не продовжать його в найближчі пів року, то вже з літа уругваєць отримає право підписати попередню угоду з іншим клубом.
Нагадаємо, у кінці грудня динамівець Карлос де Пена вперше став батьком. У футболіста і його дружини Елі в Уругваї народився син. Дитину назвали Хуан Крус. Отже, в разі переходу до "Далласа" Карлос зможе бути ближче до своєї сім'ї.
Дивіться гольову подачу де Пени в матчі "Динамо" – "Ференцварош"
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк