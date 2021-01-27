Капітана "Динамо" 10 днів не було вдома. Дружина показала відео зустрічі

Дружина капітана "Динамо" Сергія Сидорчука Анна, яка недавно вразила стійкою на голові на Мальдівах, тепер показала, яка вона молодчинка вдома. Красуня душевно зустріла чоловіка після зборів в Еміратах – і стіл яскравий накрила зі свічками, і манікюр шикарний зробила, і всіх трьох дітей в піжамах до приїзду татка в одну купу зібрала!

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Двом дочкам, синові і дружині Сергій Сидорчук привіз подарунки, які вручив після того, як був зацілований Анною.

Відео зустрічі після 10-денної розлуки дівчина опублікувала у себе в Instagram.

"Наш учорашній вечір. Теплий, красивий, вся сім'я разом... Готували салат з крабом і брускети. Чоловік завжди замовляє заздалегідь, з цим мені пощастило))) Танцювали і, звичайно, отримували подарунки. У дитинстві, коли тато повертався з відряджень або роботи, він приносив сюрпризи, казав, що зустрів зайчика, який нам з сестрою передав гостинець. Тепер так прийнято і у нас у родині", – написала у себе в Instagram Анна Сидорчук

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Відзначимо, що капітан "Динамо" Сергій Сидорчук та його дружина Анна виховують 5-річну доньку Кіру і 3-річних двійнят – Микиту і Ніколь. Одружилася пара в грудні 2014-го в рідному для них Запоріжжі.

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