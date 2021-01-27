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Гармаш за крок від того, щоб залишити "Динамо"

27 січня, 12:17

Олег Люлька Олег Люлька

30-річного півзахисника запросили до чемпіонату Туреччини, де раніше він уже виступав

Півзахисник "Динамо" Денис Гармаш незабаром може поповнити лави "Анкарагюджю". Турецький клуб уже почав переговори щодо переходу 30-річного українця і розраховує оформити угоду протягом кількох днів.

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Про це повідомляє Nexus Sport.

Гармашу, чемпіону Європи-2009 серед юнаків і дворазовому чемпіону України в складі "Динамо", першість Туреччини вже знайома. З січня по серпень 2020 року на умовах оренди він виступав за тамтешній "Різеспор".

Зазначимо, що "Анкарагюджю", який націлився на Дениса Гармаша, після 20 турів перебуває в зоні вильоту турецької першості, посідаючи третє місце з кінця.

Цей клуб відомий тим, що брав в оренду у "Динамо" Жерсона Родрігеса, а потім достроково розірвав з ним контракт після того, як вінгер поставив синець під оком хорватському легіонеру "Анкарагюджю" Анте Кулушичу.

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Додамо, що Transfermarkt оцінює Гармаша, який зіграв п'ять матчів у груповому турнірі нинішньої ЛЧ, в півтора мільйона євро. Його контракт з "Динамо" розрахований до літа 2025 року.

Дивіться, як Гармаш забиває "Шахтарю"

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чемпіонат України Динамо Київ Денис Гармаш чемпіонат Туреччини Анкарагюджю
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