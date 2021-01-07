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Колядки у капітана "Динамо": дружина Сидорчука показала домашнє відео

7 січня, 08:50

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сергій і Анна привітали всіх з Різдвом віршем українською мовою

Багато наших спортсменів разом із іншими православними християнами святкують Різдво. Сім'я півзахисника київського "Динамо" Сергія Сидорчука поділилася зворушливими фото і відео на Святвечір. Нагадаємо, футболіст недавно відпочивав на Мальдівах, а дружина капітана "Динамо" вразила стійкою на голові.

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Тепер Сергій і Анна в вишиванках привітали всіх з Різдвом спільним виконанням вірша.

Також Анна показала відео, як до них приходили привітати. Спочатку скромний хрещеник.

Відео: Instagram

До слова, сім'ї Сидорчука та футболіста "Шахтаря" Сергія Кривцова не просто дружать, а ще – і куми.

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А пізніше вже сам Сергій прийняв удома цілу компанію дітлахів, які виконали колядки.

Раніше Сидорчук зворушив знімком з дітьми на Мальдівах.

Нагадаємо, в чемпіонаті України зараз зимова пауза. Після першого кола "Динамо" випереджає "Шахтар" на одне очко. Обидві українські команди на євроарені продовжать боротьбу в Лізі Європи.

Дивіться, як Сергій бив по воротах у матчі "Динамо" – "Ювентус":

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футбол дружина Динамо Київ Сергій Сидорчук колядка Ганна Сидорчук
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