"Динамо" – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу

У четвер, 4 лютого, київське "Динамо" проводить третій контрольний матч на зборі в Туреччині. Цього разу в суперниках у підопічних Мірчі Луческу шостий клуб поточного чемпіонату Болгарії – софійський ЦСКА, який тренує знаменитий Красимир Балаков. Початок зустрічі – о 16:15. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього поєдинку з відео, фото та коментарями.

Нагадаємо, що "Динамо" вже провело два спаринги на зборі в Туреччині. "Біло-сині" поступилися лідеру чемпіонату Болгарії "Лудогорцю" (1:2) і обіграли тбіліське "Динамо" (1:0). Переможний м'яч в останньому матчі на кінцевих секундах забив Віталій Буяльський, що реалізував пенальті, який сам і заробив.

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Зауважимо, що напередодні "Динамо" оголосило заявку на Лігу Європи з двома новачками. До списку внесли Артема Бесєдіна, який відбув дискваліфікацію, і Сідклея, який повернувся з оренди в "Корінтіансі".

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