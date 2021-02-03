Хацкевич – уже в дублі "Динамо": знаковий дебют!

У складі молодіжного складу "Динамо" (U-21) дебютував 17-річний Артем Хацкевич – син колишнього головного тренера киян Олександра Хацкевича, який нині очолює російський "Ротор".
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Дебют Хацкевича-молодшого відбувся в спарингу дубля киян з нігерійським клубом МФМ на зборі в Туреччині, який українська команда виграла 2:0.
Артем, котрий діє, як і його батько, на позиції опорного півзахисника, вийшов на заміну на 83-й хвилині вже за рахунку 2:0 і допоміг киянам довести контрольний матч з африканцями до перемоги.
Цікаво, що Артем Хацкевич грає під другим номером, під яким виступав раніше за киян і його батько.
До речі, Хацкевич-старший на власні очі спостерігав за дебютом свого сина в Туреччині, де зараз проводить збір і очолюваний ним "Ротор".
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Відзначимо, що Хацкевич-молодший заявлений за "Динамо" як білорус.
Відео виходу на поле Хацкевича-молодшого
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