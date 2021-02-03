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Хацкевич – уже в дублі "Динамо": знаковий дебют!

3 лютого, 12:09

Олег Люлька Олег Люлька

Син колишнього головного тренера киян вперше зіграв за молодіжний склад "біло-синіх"

У складі молодіжного складу "Динамо" (U-21) дебютував 17-річний Артем Хацкевич – син колишнього головного тренера киян Олександра Хацкевича, який нині очолює російський "Ротор".

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Дебют Хацкевича-молодшого відбувся в спарингу дубля киян з нігерійським клубом МФМ на зборі в Туреччині, який українська команда виграла 2:0.

Артем, котрий діє, як і його батько, на позиції опорного півзахисника, вийшов на заміну на 83-й хвилині вже за рахунку 2:0 і допоміг киянам довести контрольний матч з африканцями до перемоги.

Олександр Хацкевич і його син Артем
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Олександр Хацкевич і його син Артем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Офіційний сайт ФК "Динамо"

Цікаво, що Артем Хацкевич грає під другим номером, під яким виступав раніше за киян і його батько.

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До речі, Хацкевич-старший на власні очі спостерігав за дебютом свого сина в Туреччині, де зараз проводить збір і очолюваний ним "Ротор".

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Відзначимо, що Хацкевич-молодший заявлений за "Динамо" як білорус.

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Відео виходу на поле Хацкевича-молодшого

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Динамо Київ Олександр Хацкевич діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

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