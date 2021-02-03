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В "Динамо" його, терміново! Потенційний новачок киян забив шикарний гол у Туреччині

3 лютого, 11:32

Олег Люлька Олег Люлька

Габонець Бупендза однією лівою створив шедевр у матчі свого "Хатайспора" проти "Фенербахче"

Нападник "Хатайспора" Аарон Бупендза, інтерес до якого приписують київському "Динамо", забив шикарний гол у домашньому матчі чемпіонату Туреччини проти "Фенербахче". 24-річний габонець, перебуваючи спиною до воріт суперника на лінії карного майданчика, примудрився лівою ногою прокинути м'яч собі на хід і, не давши тому приземлитися на газон, злету пробив у дев'ятку.

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Це був шедевр! У африканця – просто божественна ліва.

Правда, цей шедевр Бупензди, який з 16 голами у 20 матчах є найкращим бомбардиром турецької Суперліги, не врятував середняка чемпіонату "Хатайспор" від поразки лідеру першості "Фенербахче" – 1:2.

Аарон Бупендза

Аарон Бупендза / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, за даними турецьких медіа, "Динамо" запропонувало за Бупендзу 9 млн євро – це найбільші за останні п'ять з половиною років гроші, які кияни готові віддати за новачка. Але в "Хатайспорі" відхилили пропозицію з України, бажаючи отримати не менше 10 млн євро.

Дивіться, як "Динамо" раніше переграло в ЛЧ Реброва

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гол відео голів Динамо Київ чемпіонат Туреччини Аарон Бупендза

Джерело: Сегодня|Спорт

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