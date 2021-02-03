В "Динамо" його, терміново! Потенційний новачок киян забив шикарний гол у Туреччині

Нападник "Хатайспора" Аарон Бупендза, інтерес до якого приписують київському "Динамо", забив шикарний гол у домашньому матчі чемпіонату Туреччини проти "Фенербахче". 24-річний габонець, перебуваючи спиною до воріт суперника на лінії карного майданчика, примудрився лівою ногою прокинути м'яч собі на хід і, не давши тому приземлитися на газон, злету пробив у дев'ятку.
Це був шедевр! У африканця – просто божественна ліва.
Правда, цей шедевр Бупензди, який з 16 голами у 20 матчах є найкращим бомбардиром турецької Суперліги, не врятував середняка чемпіонату "Хатайспор" від поразки лідеру першості "Фенербахче" – 1:2.
Читайте також: "И целуй меня везде": дружина динамівця Буяльського без чоловіка яскраво відзначила день народження
Нагадаємо, за даними турецьких медіа, "Динамо" запропонувало за Бупендзу 9 млн євро – це найбільші за останні п'ять з половиною років гроші, які кияни готові віддати за новачка. Але в "Хатайспорі" відхилили пропозицію з України, бажаючи отримати не менше 10 млн євро.
Дивіться, як "Динамо" раніше переграло в ЛЧ Реброва
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк