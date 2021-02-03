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"И целуй меня везде": дружина динамівця Буяльського без чоловіка яскраво відзначила день народження

3 лютого, 10:59

Олег Люлька Олег Люлька

Пекуча брюнетка запалювала зі своєю подругою під "Руки Вверх"

Поки Віталій Буяльський заробляв і реалізовував переможний пенальті в матчі між київським і тбіліським "Динамо" на зборі в Туреччині, його дружина Аліна в Україні яскраво відзначала день народження. Правда, відсутність чоловіка змусила дівчину трохи засумувати.

"Дочка Злата, дідусь, бабуся, братик. Усі свої. Тільки чоловіка бракує", – з невеликим сумом в голосі розповіла у себе в історіях в Instagram Аліна Буяльська

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Але, трішки посумувавши у зв'язку з відсутністю чоловіка, Аліна Буяльська почала "запалювати" на домашній вечірці під "Руки Вверх". Компанію в цьому винуватиці торжества склала її подруга – журналістка Еля Асадова.

Спочатку дівчата розім'яли голосові зв'язки, підспівуючи "И целуй меня везде" і "Он не разлюбит".

Аліна Буяльська і її подруга Еля Асадова Відео: Instagram
Аліна Буяльська і її подруга Еля Асадова Відео: Instagram
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А потім брюнетки взялися хвацько танцювати.

Аліна Буяльська і її подруга Еля Асадова Відео: Instagram

При цьому Аліна Буяльська опублікувала в соцмережах пост з ридаючим смайликом такого змісту: "Ну що, як то кажуть, Happy birthday to me. Часе, часе, не лети так, недавно ж 18 було".

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До речі, недавно день народження відзначив і Віталій Буяльський. 6 січня йому виповнилося 28 років.

Раніше дружина Буяльського зізналася, що хоче другу дитину.

Дивіться, як забиває Буяльський

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Динамо Київ Віталій Буяльський WAGs дружина футболіста Аліна Буяльська

Джерело: Сегодня|Спорт

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