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Київське "Динамо" вирвало перемогу у тбіліського на зборі в Туреччині

1 лютого, 18:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Єдиний м'яч у компенсований час з пенальті забив Віталій Буяльський

Сьогодні лідер чемпіонату України провів другий контрольний матч на тренувальному зборі на турецьких берегах. Кияни змогли-таки здолати тбіліське "Динамо" з рахунком 1:0. На нашому сайті йшов онлайн "Динамо" К – "Динамо" Тб.

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Мірча Луческу обрав такий стартовий склад: Бойко – Караваєв, Сирота, Забарний, Сідклей – Леднєв, Шепелєв, Шапаренко, Дуелунд – Супряга, Русин. На другий тайм український клуб виставив таких футболістів: Нещерет – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський, Шапаренко – Де Пена, Бесєдін, Родрігес.

Доля протистояння вирішилася вже в доданий арбітром час, коли Віталія Буяльського грубо "взяли на корпус" в штрафному майданчику грузинської команди. Суддя призначив 11-метровий, а сам потерпілий і реалізував вирок.

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Нагадаємо, український колектив на другому зимовому зборі поступився болгарському "Лудогорцю" (1:2) і проведе ще три матчі:

  • 04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)
  • 07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)
  • 08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)

Стало відомо, що "Динамо" не буде підсилювати склад в зимове трансферне вікно.

Дивіться, як кияни обіграли "Маріуполь" у чемпіонаті України в грудні:

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