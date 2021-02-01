Київське "Динамо" вирвало перемогу у тбіліського на зборі в Туреччині

Сьогодні лідер чемпіонату України провів другий контрольний матч на тренувальному зборі на турецьких берегах. Кияни змогли-таки здолати тбіліське "Динамо" з рахунком 1:0. На нашому сайті йшов онлайн "Динамо" К – "Динамо" Тб.
Мірча Луческу обрав такий стартовий склад: Бойко – Караваєв, Сирота, Забарний, Сідклей – Леднєв, Шепелєв, Шапаренко, Дуелунд – Супряга, Русин. На другий тайм український клуб виставив таких футболістів: Нещерет – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Буяльський, Шапаренко – Де Пена, Бесєдін, Родрігес.
Доля протистояння вирішилася вже в доданий арбітром час, коли Віталія Буяльського грубо "взяли на корпус" в штрафному майданчику грузинської команди. Суддя призначив 11-метровий, а сам потерпілий і реалізував вирок.
Нагадаємо, український колектив на другому зимовому зборі поступився болгарському "Лудогорцю" (1:2) і проведе ще три матчі:
- 04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)
- 07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)
- 08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)
Стало відомо, що "Динамо" не буде підсилювати склад в зимове трансферне вікно.
Дивіться, як кияни обіграли "Маріуполь" у чемпіонаті України в грудні:
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