Суркіс "кинув" Луческу: ніякого посилення в "Динамо" не буде

Київське "Динамо" не купуватиме нових гравців до кінця поточного сезону. Про це повідомили тренерському штабу перед від'їздом на другий тренувальний збір до Туреччини. Причина криється в фінансових проблемах столичного клубу, незважаючи на те, що за підсумками виступу в Лізі чемпіонів "Динамо" заробило понад мільярд гривень. Правда, призові надійдуть на рахунки клубу тільки після закінчення сезону.

Реклама

Читайте також: "Динамо" не може купувати дорогих гравців і пропонувати більші зарплати

"Тренерський штаб "Динамо" перед від'їздом на збори до Туреччини був проінформований керівництвом клубу, що до кінця сезону покупок нових гравців не буде. Причини ви всі знаєте. Відповідно, з цього дня можете ігнорувати всі трансферні чутки, пов'язані з Києвом", – написали в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку, і де Пена махнув на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.

Дивіться, як "Динамо" обіграло "Ференцварош" і пробилося в Лігу Європи:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама