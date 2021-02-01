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Суркіс "кинув" Луческу: ніякого посилення в "Динамо" не буде

1 лютого, 12:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фінанси не дозволяють киянам здійснювати нові трансфери

Київське "Динамо" не купуватиме нових гравців до кінця поточного сезону. Про це повідомили тренерському штабу перед від'їздом на другий тренувальний збір до Туреччини. Причина криється в фінансових проблемах столичного клубу, незважаючи на те, що за підсумками виступу в Лізі чемпіонів "Динамо" заробило понад мільярд гривень. Правда, призові надійдуть на рахунки клубу тільки після закінчення сезону.

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"Тренерський штаб "Динамо" перед від'їздом на збори до Туреччини був проінформований керівництвом клубу, що до кінця сезону покупок нових гравців не буде. Причини ви всі знаєте. Відповідно, з цього дня можете ігнорувати всі трансферні чутки, пов'язані з Києвом", – написали в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку, і де Пена махнув на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.

Дивіться, як "Динамо" обіграло "Ференцварош" і пробилося в Лігу Європи:

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чемпіонат України Динамо Київ

Джерело: Сегодня|Спорт

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