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Екс-тренер "Динамо" надів футболку, за яку в Україні міг би отримати 5 років в'язниці

30 січня, 20:54

Олег Люлька Олег Люлька

Юрій Сьомін ностальгує за СРСР

Колишній головний тренер "Динамо" росіянин Юрій Сьомін, під керівництвом якого кияни вигравали чемпіонат України і доходили до півфіналу Ліги Європи-2009, досі ностальгує за неіснуючим СРСР.

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Про це свідчить фото, опубліковане 73-річним Сьоміним у себе в Instagram. Він зіграв у теніс в Іспанії, де у нього є будинок, у футболці, на якій червоними літерами написано "СССР".

"Грали і тренувалися на корті, де проводився матч Кубка Девіса Іспанія – Англія. Було дуже цікаво", – написав під фото Сьомін

Відзначимо, що гра в такій футболці в Україні загрожувала б кримінальними наслідками для Сьоміна. Згідно з законодавством про декомунізацію, за використання такої символіки "світить" до п'яти років позбавлення волі.

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До речі, президент "Динамо" Ігор Суркіс називає Сьоміна "достойною і порядною людиною", з якою він досі на зв'язку.

Газзаєв і Сьомін

Газзаєв і Сьомін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Вважаю, що Сьомін зробив ідеальну роботу в "Динамо", – казав в одному з інтерв'ю Ігор Суркіс. – Просто якби він не виявився таким, я б сказав, хлюпиком, який побіг за своїми акціями в "Локомотив", може, він би і нині працював у "Динамо"

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СРСР тренер Динамо Київ Юрій Сьомін

Джерело: Сегодня|Спорт

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