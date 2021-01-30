Екс-тренер "Динамо" надів футболку, за яку в Україні міг би отримати 5 років в'язниці

Колишній головний тренер "Динамо" росіянин Юрій Сьомін, під керівництвом якого кияни вигравали чемпіонат України і доходили до півфіналу Ліги Європи-2009, досі ностальгує за неіснуючим СРСР.

Реклама

Читайте також: "Вакцині не довіряю": Сьомін – про щеплення від коронавірусу

Про це свідчить фото, опубліковане 73-річним Сьоміним у себе в Instagram. Він зіграв у теніс в Іспанії, де у нього є будинок, у футболці, на якій червоними літерами написано "СССР".

"Грали і тренувалися на корті, де проводився матч Кубка Девіса Іспанія – Англія. Було дуже цікаво", – написав під фото Сьомін

Відзначимо, що гра в такій футболці в Україні загрожувала б кримінальними наслідками для Сьоміна. Згідно з законодавством про декомунізацію, за використання такої символіки "світить" до п'яти років позбавлення волі.

Реклама

Читайте також: 5 років в'язниці за червону зірку на шапці: у Львові копи затримали "фаната СРСР"

До речі, президент "Динамо" Ігор Суркіс називає Сьоміна "достойною і порядною людиною", з якою він досі на зв'язку.

Газзаєв і Сьомін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Вважаю, що Сьомін зробив ідеальну роботу в "Динамо", – казав в одному з інтерв'ю Ігор Суркіс. – Просто якби він не виявився таким, я б сказав, хлюпиком, який побіг за своїми акціями в "Локомотив", може, він би і нині працював у "Динамо"

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама