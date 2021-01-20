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Покарання СРСР за криваве побоїще і змова проти США: ТОП-5 бойкотів Олімпіад

20 січня, 20:22

Олена Павлова Олена Павлова

У 2014 році в Україні точилися розмови про пропуск ОІ в Сочі

20 січня 41 рік тому президент США Джиммі Картер заявив про бойкот Олімпійських ігор-1980 у Москві. Штати протестували проти введення радянських військ в Афганістан у грудні 1979 року. І це був уже далеко перший випадок, коли Олімпіада ставала ще одним полем для політичного протистояння.

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Бойкот навиворіт і ігнор СРСР

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Перший випадок свідомого і організованого бойкоту Ігор спостерігався напередодні Олімпіади в Антверпені-1920. Втім, уперше в історії його організатором виступили не самі держави, а МОК. Як покарання за розв'язання Першої світової війни до Бельгії не запросили спортсменів Німеччини та її союзників – Австрію, Угорщину, Туреччину і Болгарію.

За компанію дісталося і Радянській Росії. До середини 1930-х років російськими представниками в МОК вважали емігрантів царського режиму – зокрема, князя Льва Урусова. Тому МОК проігнорував клопотання Головного управління Всевобуча РРФСР про допуск на Ігри-1920 восьми своїх спортсменів.

Втеча з Угорщини і образа Єгипта

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Олімпіада-1956 в Австралії спочатку була проблемною через відсутність фінансування. Але навіть після того, як Стокгольм погодився прийняти кінні змагання, Мельбурн стрясали скандали. Нідерланди, Іспанія і Швейцарія вирішили бойкотувати Ігри після придушення повстання в Угорщині радянськими військами і смерті 100 демонстрантів. Угорська команда вийшла на параді під державним прапором 1918 року. А частина спортсменів після Ігор вирішили не повертатися додому.

Через Суецьку кризу Єгипет зазнав військової агресії з боку Великобританії, Франції та Ізраїлю і вирішив влаштувати демарш і не їхати на Олімпіаду. Його також підтримали Ірак, Ліван і Камбоджа. А за два тижні до старту Олімпіади спортсменів вдома вирішив залишити Китай, оскільки офіційне запрошення від МОК отримала збірна Тайваню. В результаті в порівнянні з ОІ-1952 кількість атлетів скоротилася з 4925 до 3342 людей.

Змова 26 країн через матч з регбі

Напередодні Олімпіади-1976 у Монреалі, яка вилилася для Канади в 5 млрд доларів боргу, Республіка Конго і Танзанія організували бойкот за участю 26 африканських країн. Вони висловили протест проти матчу збірної Нової Зеландії з регбі в Південній Африці і вимагали не пускати новозеландців на Ігри. За міжнародними домовленостями, ПАР з 1964 року перебувала під санкціями, бойкотувалася МОК і не брала участі в ОІ до 1992 року.

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Бойкотуючі вважали, що Нова Зеландія порушила ізоляцію режиму апартеїду. МОК же виправдовувався тим, що регбі не входить до олімпійської програми. Зрештою з держав Центральної та Південної Африки в Олімпіаді взяли участь лише Сенегал і Берег Слонової Кістки. Крім того, до африканського бойкоту приєдналися розташований в Азії Ірак і Гаяна з Південної Америки.

Жертви холодної війни і Афганістану

Ігри-1980 року в Москві стали першими на території Східної Європи, а також першими ОІ в соціалістичній країні. Олімпіада в столиці СРСР випала якраз на самий розпал холодної війни між США і СРСР. Після введення радянських військ в Афганістан у грудні 1979 року Велика Британія, Канада і США стали ініціаторами бойкоту ОІ у Москві. Ігри-1980 року "проігнорували" представники 64 різних держав.

Хоча уряди Великобританії, Італії, Іспанії та Франції дозволили вибрати спортсменам, чи хочуть вони їхати в Москву. Ті, хто погодився, виступали під олімпійським прапором. Під національним з країн Західної Європи вийшли тільки Австрія, Греція, Мальта, Фінляндія і Швеція. Американці не тільки не приїхали, але на церемонії закриття навіть не було піднято прапор наступної господарки Ігор. Обмежилися тільки прапором Лос-Анджелеса.

Помстилися США як могли

Природно, що після такого масового бойкоту Москви через чотири роки у США вже не приїхали представники 14 країн соцтабору на чолі з СРСР. Не приєдналися лише Югославія та КНР, а Румунія надала своїм спортсменам вибір. Хоча у 1982 році член Політбюро ЦК КПРС Гейдар Алієв запевнив президента МОК Хуана Антоніо Самаранча, що "ми ніколи не опустимося до рівня Картера".


фото domusweb.it

Офіційною ж причиною відповідного бойкоту стала відмова організаторів Олімпіади-1984 у Лос-Анджелесі надати гарантії безпеки спортсменам з СРСР та інших країн Варшавського договору. Також в СРСР скаржилися на небувало високі ціни за проживання в олімпійському селі.

Олімпійські кільця

Олімпійські кільця / Фото: Reuters

МОК завдає удару у відповідь

Після двох випадків масового пропуску Олімпіад Хуан Антоніо Самаранч вирішив внести зміни в правила МОК. Було запропоновано жорстко карати національні комітети країн, які намагаються виступити з бойкотом. І досі загроза пропустити кілька наступних Ігор або навіть виключення з МОК дещо стримують держави від гучних заяв.

Україна на межі бойкоту

У 2014 році в Україні довго обговорювали можливість пропуску зимової Олімпіади в Сочі. А в мережі активно гуляв постер, який закликав бойкотувати ОІ в Сочі і не платити грошей режиму, "який спонсорує і керує українською злочинною владою". Але в лютому наша команда все-таки вирушила до Росії і завоювала "золото" в жіночій біатлонній естафеті.

Раніше ми писали, що Путіну заборонили відвідувати чемпіонати світу та Олімпійські ігри.

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