"Вакцині не довіряю": екстренер київського "Динамо" – про щеплення від коронавіруса

Колишній наставник київського "Динамо" Юрій Сьомін висловив свою думку про вакцинацію від коронавіруса. 73-річний фахівець заявив, що поки не довіряє нинішній вакцині.

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"Вакцинуюсь, коли прийде потрібний час. Поки вакцині не довіряю", – цитує Сьоміна "Спорт-Експрес".

Юрій Сьомін двічі ставав біля керма київського "Динамо". Вперше він очолив столичний клуб на початку 2008 року. Виграв чемпіонат України і дійшов з командою до півфіналу Кубка УЄФА.

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26 травня 2009 роки контракт з "Динамо" був розірваний у зв'язку з бажанням Сьоміна повернутися на посаду головного тренера московського "Локомотива". Але через рік тренер покинув "Локо" через конфлікт з керівництвом клубу. І в грудні 2010-го повернувся в "Динамо". Звідки був звільнений у вересні 2012 року після серії невдач.

Раніше ми писали, що президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав "хлюпиком" колишнього тренера команди Юрія Сьоміна, згадуючи, як росіянин після успішної роботи з киянами повернувся в "Локомотив", щоб не втратити свою частку в акціях московського клубу.

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