Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Экс-тренер "Динамо" надел футболку, за которую в Украине мог бы получить 5 лет тюрьмы

30 января, 20:54

Олег Люлька Олег Люлька

Юрий Семин ностальгирует по СССР

Бывший главный тренер "Динамо" россиянин Юрий Семин, под руководством которого киевляне выигрывали чемпионат Украины и доходили до полуфинала Лиги Европы-2009, до сих пор ностальгирует по несуществующему СССР.

Реклама

Читайте также: "Вакцине не доверяю": Семин – о прививках от коронавируса

Об этом свидетельствует фото, опубликованное 73-летним Семиным у себя в Instagram. Он сыграл в теннис в Испании, где у него есть дом, в футболке, на которой красными буквами написано "СССР".

"Играли и тренировались на корте, где проводился матч Кубка Дэвиса Испания – Англия. Было очень интересно", – написал под фото Семин

Отметим, что играть в такой футболке в Украине для Семина было бы чревато уголовными последствиями. Согласно законодательству о декоммунизации, за использование такого рода символики грозит до пяти лет лишения свободы.

Реклама

Читайте также: 5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"

Кстати, президент "Динамо" Игорь Суркис называет Семина "приличным и порядочным человеком", с которым он до сих пор созванивается.

Валерий Газзаев и Юрий Семин

Валерий Газзаев и Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Считаю, что Семин проделал идеальную работу в "Динамо", – говорил в одном из интервью Игорь Суркис. – Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в "Локомотив", может, он бы и по сей день работал в "Динамо"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ссср тренер Динамо Киев Юрий Семин

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол
Лидеры
Лидеры "Динамо" и "Шахтера" – в одном лифте со своими женами (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять