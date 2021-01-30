Экс-тренер "Динамо" надел футболку, за которую в Украине мог бы получить 5 лет тюрьмы

Бывший главный тренер "Динамо" россиянин Юрий Семин, под руководством которого киевляне выигрывали чемпионат Украины и доходили до полуфинала Лиги Европы-2009, до сих пор ностальгирует по несуществующему СССР.

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Об этом свидетельствует фото, опубликованное 73-летним Семиным у себя в Instagram. Он сыграл в теннис в Испании, где у него есть дом, в футболке, на которой красными буквами написано "СССР".

"Играли и тренировались на корте, где проводился матч Кубка Дэвиса Испания – Англия. Было очень интересно", – написал под фото Семин

Отметим, что играть в такой футболке в Украине для Семина было бы чревато уголовными последствиями. Согласно законодательству о декоммунизации, за использование такого рода символики грозит до пяти лет лишения свободы.

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Кстати, президент "Динамо" Игорь Суркис называет Семина "приличным и порядочным человеком", с которым он до сих пор созванивается.

Валерий Газзаев и Юрий Семин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Считаю, что Семин проделал идеальную работу в "Динамо", – говорил в одном из интервью Игорь Суркис. – Просто если бы он не оказался таким, я бы сказал, хлюпиком, который побежал за своими акциями в "Локомотив", может, он бы и по сей день работал в "Динамо"

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