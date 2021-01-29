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"Вакцине не доверяю": экс-тренер киевского "Динамо" – о прививках от коронавируса

29 января, 14:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

73-летний Юрий Семин не спешит делать прививку

Бывший наставник киевского "Динамо" Юрий Семин высказал свое мнение о вакцинации от коронавируса. 73-летний специалист заявил, что пока не доверяет нынешней вакцине.

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"Вакцинируюсь, когда придет нужное время. Пока вакцине не доверяю", – цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Юрий Семин дважды становился у руля киевского "Динамо". Впервые он возглавил столичный клуб в начале 2008 года. Выиграл чемпионат Украины и дошел с командой до полуфинала Кубка УЕФА.

Несмачный и Семин
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Несмачный и Семин / Фото: Getty Images

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26 мая 2009 года контракт с "Динамо" был расторгнут в связи с желанием Семина вернуться на должность главного тренера московского "Локомотива". Но через год тренер покинул "Локо" из-за конфликта с руководством клуба. И в декабре 2010-го вернулся в "Динамо". Откуда был уволен в сентябре 2012 года после серии неудач.

Ранее мы писали, что президент "Динамо" Игорь Суркис назвал "хлюпиком" бывшего тренера команды Юрия Семина, вспоминая, как россиянин после успешной работы с киевлянами вернулся в "Локомотив", чтобы не потерять свою долю в акциях московского клуба.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Юрий Семин коронавирус
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