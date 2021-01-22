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Зинедин Зидан заразился коронавирусом после позорного вылета из Кубка

22 января, 14:18

Елена Павлова Елена Павлова

Подробностей о состоянии французского тренера пока нет

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом. Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, тест специалиста на COVID-19 дал положительный результат. Но подробностей о его состоянии нет. Напомним, что накануне "Реал" вылетел из Кубка Испании в дебютном матче украинского вратаря Андрея Лунина.

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Зинедин Зидан

Зинедин Зидан / Фото: Reuters

20 января "сливочные" сенсационно проиграли выступающему в третьем дивизионе "Алькояно" в матче 1/16 финала. В дополнительное время при счете 1:1 мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и проиграли. Однако провал в Кубке Испании не повлиял на настрой руководителей "Реала" в отношении Зидана.

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Боссы королевского клуба по-прежнему хотят дождаться концовки сезона, чтобы оценивать результаты команды по итогам ее выступления в Примере и Лиге чемпионов. Сам французский специалист тоже не готов писать заявление об уходе.

Ранее "Реал" сенсационно проиграл "Атлетику" в Суперкубке Испании.

Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тренер чемпионат Испании Реал Мадрид Зинедин Зидан коронавирус
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