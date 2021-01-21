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Дебют Лунина за "Реал" обернулся позором. Смотрите, как пропускал украинец

21 января, 00:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец пропустил два гола с двух ударов в створ ворот

Украинский вратарь Андрей Лунин спустя 943 дня после подписания контракта дебютировал в официальном матче в составе мадридского "Реала". Сегодня 21-летний голкипер сыграл в 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", однако дебют он явно не запишет себе в актив.

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До 80-й минуты "Реал" вел в счете благодаря голу Эдера Милитао еще в первом тайме, а их соперник ни разу не попал в створ ворот, заставляя Лунина скучать. Однако за 10 минут до финального свистка "Алькояно" неожиданно сравнял счет – после подачи углового защитники оставили на дальней штанге неприкрытого Хосе Солбеса и тот затолкал мяч в сетку. Отметим, что Лунин не совсем уверенно сыграл при подаче корнера.

В дополнительное время "Алькояно" остался в меньшинстве, но это не смутило аутсайдера пары- на 115-й минуте они убежали в контратаку и реализовал свой момент. А Лунин еще и "горчичник" заработал. Интересно, что соперник нанес лишь два удара в створ ворот украинского вратаря, но оба оказались результативными. "Реал" уступил со счетом 1:2 и с позором покинул турнир.

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Напомним, Андрей Лунин перебрался в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, после чего два сезона провел в аренде в трех клубах. Последние месяцы уроженец Харьковщины находится уже обойме мадридцев, но пока что играл только в товарищеских матчах и на тренировках.

Смотрите, как Лунин играл в составе сборной Украины:

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Реал Мадрид кубок Испании Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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