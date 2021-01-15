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"Реал" сенсационно проиграл "Атлетику" в Суперкубке Испании

15 января, 10:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

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К сожалению большинства болельщиков, испанского "Эль Класико" в финале Суперкубка страны мы не увидим. Накануне "Барселона" без Месси вышла в финал Суперкубка Испании по пенальти. А вот "Реал" в Малаге неожиданно проиграл в полуфинале "Атлетику" из Бильбао – 11-й команде Ла Лиги.

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Команда из Страны Басков уже в первом тайме обеспечила себе нужный результат. Опытный полузащитник Рауль Гарсия сначала выиграл свидание у Тибо Куртуа на 18-й минуте, а затем переиграл бельгийца с пенальти на 38-й – 2:0. "Сливочные" после такого "двойного удара" пребывали в шоке.

Во втором тайме "Реал" после ухода с поля Эдена Азара и Луки Модрича смог отыграть лишь один мяч. Французский форвард Карим Бензема на 73-й минуте избежал положения "вне игры" (это проверили на VAR) и сократил отставание – 2:1. Большего подопечные Зинедина Зидана не смогли добиться.

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Таким образом, 17 января в Севилье Суперкубок Испании разыграют "Атлетик" и "Барселона".

На днях президент "Барселоны" рассказал об отказе от Роналду.

Вспомним, как "Реал" обыграл "Боруссию" (М) в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф:

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