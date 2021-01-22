Зінедін Зідан заразився коронавірусом після ганебного вильоту з Кубка

Подробиць про стан французького тренера поки немає

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан заразився коронавірусом. Як повідомляє прес-служба мадридського клубу, тест фахівця на COVID-19 дав позитивний результат. Але подробиць про його стан немає. Нагадаємо, що напередодні "Реал" вилетів з Кубка Іспаніїв дебютному матчі українського воротаря Андрія Луніна.

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Зінедін Зідан / Фото: Reuters

20 сiчня "вершкові" сенсаційно програли "Алькояно", що виступає в третьому дивізіоні, в матчі 1/16 фіналу. У додатковий час за рахунку 1:1 мадридці залишилися в більшості, однак згодом пропустили другий м'яч і програли. Але провал в Кубку Іспанії не вплинув на настрій керівників "Реала" стосовно Зідана.

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Боси королівського клубу як і раніше хочуть дочекатися кінцівки сезону, щоб оцінювати результати команди за підсумками її виступу в Прімері і Лізі чемпіонів. Сам французький фахівець теж не готовий писати заяву про звільнення.

Раніше "Реал" сенсаційно програв "Атлетіко" в Суперкубку Іспанії.

Дивіться, як "Реал" грав в Лізі чемпіонів

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