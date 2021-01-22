Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Зінедін Зідан заразився коронавірусом після ганебного вильоту з Кубка

22 січня, 14:18

Олена Павлова Олена Павлова

Подробиць про стан французького тренера поки немає

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан заразився коронавірусом. Як повідомляє прес-служба мадридського клубу, тест фахівця на COVID-19 дав позитивний результат. Але подробиць про його стан немає. Нагадаємо, що напередодні "Реал" вилетів з Кубка Іспаніїв дебютному матчі українського воротаря Андрія Луніна.

Реклама

Зінедін Зідан

Зінедін Зідан / Фото: Reuters

20 сiчня "вершкові" сенсаційно програли "Алькояно", що виступає в третьому дивізіоні, в матчі 1/16 фіналу. У додатковий час за рахунку 1:1 мадридці залишилися в більшості, однак згодом пропустили другий м'яч і програли. Але провал в Кубку Іспанії не вплинув на настрій керівників "Реала" стосовно Зідана.

Читайте також: Вболівальників збентежило ім'я кращого тренера десятиліття

В тренді
Технічна поразка Україні: команду Шевченка можуть помилувати 16 лютого
Реклама

Боси королівського клубу як і раніше хочуть дочекатися кінцівки сезону, щоб оцінювати результати команди за підсумками її виступу в Прімері і Лізі чемпіонів. Сам французький фахівець теж не готовий писати заяву про звільнення.

Раніше "Реал" сенсаційно програв "Атлетіко" в Суперкубку Іспанії.

Дивіться, як "Реал" грав в Лізі чемпіонів

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тренер чемпіонат Іспанії Реал Мадрид Зінедін Зідан коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістів
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістівФутбол
Качка з
Качка з "Динамо" зняли з гри через м'язиФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти