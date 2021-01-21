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Мало мільйонів: "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку

21 січня, 08:31

Олег Люлька Олег Люлька

Карлоса де Пену хотів переманити клуб MLS, але уругваєць залишається в Києві

"Динамо" не домовилося з клубом Північноамериканської ліги MLS щодо переходу уругвайського півзахисника Карлоса де Пени. 28-річний футболіст, що володіє шикарною подачею з лівої ноги, залишиться в київській команді.

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Про це повідомляє у себе в Twitter журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

За даними джерела, перемовини оберталися навколо суми в 2,5 мільйона євро, але в підсумку сторони до спільного знаменника не дійшли.

Карлос де Пена

Карлос де Пена / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Відзначимо, що аналітики Transfermarkt оцінюють Карлоса де Пену в 3 мільйони євро. А його контракт з "Динамо" розрахований до кінця 2021 року. Тобто якщо кияни не продовжать його в найближчі півроку, то вже з літа уругваєць отримає право підписати попередню угоду з іншим клубом.

Нагадаємо, наприкінці грудня динамівець Карлос де Пена вперше став батьком. У футболіста і його дружини Елі народився син. Дитину назвали Хуан Крус.

Також ми розповідали, що де Пена за допомогою Суареса обзавівся футболкою Мессі.

Дивіться, як забиває де Пена

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Динамо Київ MLS Карлос де Пена
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