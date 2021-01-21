Українська
$ 28,2
34,15

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Мало миллионов: "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку

21 января, 08:31

Олег Люлька Олег Люлька

Карлоса де Пену хотел заполучить клуб MLS, но уругваец остается в Киеве

"Динамо" не договорилось с клубом Североамериканской лиги MLS относительно перехода уругвайского полузащитника Карлоса де Пены. 28-летний футболист, обладающий шикарной подачей с левой ноги, останется в киевской команде.

Реклама

Об этом сообщает у себя в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По данным источника, переговоры вращались вокруг суммы в 2,5 миллиона евро, но в итоге стороны к общему знаменателю не пришли.

Карлос де Пена

Карлос де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: "Динамо" нашло усиление в Швеции. Игроку пообещали 400 тысяч евро в год

В тренде
Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

Отметим, что аналитики Transfermarkt оценивают Карлоса де Пену в 3 миллиона евро. А его контракт с "Динамо" рассчитан до конца 2021 года. То есть если киевляне не продлят его в ближайшие полгода, то уже с лета уругваец получит право подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Напомним, в конце декабря динамовец Карлос де Пена впервые стал отцом. У футболиста и его жены Эли родился сын. Ребенка назвали Хуан Крус.

Также мы рассказывали, что де Пена с помощью Суареса обзавелся футболкой Месси.

Смотрите, как забивает де Пена

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев MLS Карлос де Пена
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборыФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" получил чувственное поздравление от блондинкиФутбол
Как на презентации Блохина: Милевский – в новом именном халате
Как на презентации Блохина: Милевский – в новом именном халатеФутбол
ТОП-10 скандалов Милевского после
ТОП-10 скандалов Милевского после "Динамо": секс с Канделаки, пьяные ДТП и Ferrari в хламФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять