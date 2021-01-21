Мало миллионов: "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку

Карлоса де Пену хотел заполучить клуб MLS, но уругваец остается в Киеве

"Динамо" не договорилось с клубом Североамериканской лиги MLS относительно перехода уругвайского полузащитника Карлоса де Пены. 28-летний футболист, обладающий шикарной подачей с левой ноги, останется в киевской команде.

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Об этом сообщает у себя в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По данным источника, переговоры вращались вокруг суммы в 2,5 миллиона евро, но в итоге стороны к общему знаменателю не пришли.

Карлос де Пена / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что аналитики Transfermarkt оценивают Карлоса де Пену в 3 миллиона евро. А его контракт с "Динамо" рассчитан до конца 2021 года. То есть если киевляне не продлят его в ближайшие полгода, то уже с лета уругваец получит право подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Напомним, в конце декабря динамовец Карлос де Пена впервые стал отцом. У футболиста и его жены Эли родился сын. Ребенка назвали Хуан Крус.

Также мы рассказывали, что де Пена с помощью Суареса обзавелся футболкой Месси.

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