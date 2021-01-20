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"Динамо" знайшло посилення в Швеції. Гравцеві пообіцяли 400 тисяч євро на рік

20 січня, 14:38

Олег Люлька Олег Люлька

Київському клубу сподобався скандинав іранського походження Далєхо Ірандуст

"Динамо" поклало око на півзахисника збірної Швеції і клубу "Хеккен" (Гетеборг) Далєхо Ірандуста. Раніше в команду Луческу активно сватали ізраїльтянина Абаду, але трансфер поки не відбувся. І кияни переключили увагу на іншого виконавця.

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За даними Sportbladet, "Хеккен" оцінює Далєхо в 14 млн шведських крон – це близько 1,5 млн євро. При цьому, за даними джерела, самому футболістові "Динамо" пропонує зарплату в розмірі 400 тисяч євро на рік – це в два-три рази більше, ніж раніше Ірандусту обіцяли в "Гронінгені", куди він так і не перебрався.

Також 22-річним шведом іранського походження Далєхо Ірандустом, що діє на позиції атакуючого півзахисника, цікавиться "Тулуза".

Дивіться, як Ірандуст забиває за "Хеккен"

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Відзначимо, що Transfermarkt оцінює Далєхо в 2 млн євро, але його контракт спливає вже скоро – наприкінці 2021 року. Отже, сума компенсації має бути для киян підйомною.

Далєхо Ірандуст

Далєхо Ірандуст / Фото: Instagram

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У чемпіонаті Швеції-2020 Ірандуст провів 23 матчі, забивши 6 голів і зробивши 4 асисти. Його "Хеккен" посів третє місце.

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Нагадаємо, у своєму першому матчі на зборах в ОАЕ "Динамо" програло варшавській "Легії" 0:2.

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