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Суперник "Динамо" в Лізі Європи підсилився гравцем "Манчестер Юнайтед"

31 січня, 10:46

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Брюгге" лідирує в чемпіонаті Бельгії і думає про єврокубки

Київське "Динамо" готується до другої частини сезону на зборі в Туреччині. Вчора "Динамо" програло "Лудогорцю", зазнавши другої поразки за два тижні. Суперник команди Мірчі Луческу в 1/16 фіналу Ліги Європи, бельгійський "Брюгге", також думає про майбутнє.

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Чемпіони країни оголосили про поповнення складу двома новачками на своїй сторінці в Twitter.

21-річний нідерландський вінгер Тахіт Чонг прийшов на правах оренди з "Манчестер Юнайтед". Лівоногий футболіст може діяти на обох флангах атаки. Першу частину сезону він також провів в оренді, відігравши 13 матчів за німецький "Вердер". Transfermarkt оцінює хлопця в 6,5 млн євро.

Також склад "Брюгге" поповнив 34-річний універсал Набіль Дірар, що прийшов з "Фенербахче" в оренду. Він може діяти на правому фланзі як у захисті, так і в середній лінії поля. Має громадянство Марокко і Бельгії, а останні півроку він не грав. Раніше він уже виступав за "Брюгге" у 2008-2012 рр.

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Сьогодні лідер чемпіонату Бельгії зустрінеться зі "Стандардом" з Льєжа на своєму полі – четвертою командою турніру. А з "Динамо" "синьо-чорні" битимуться 18 та 25 лютого.

Читайте також, що відомо про "Брюгге".

Дивіться, як "Брюгге" і "Лаціо" зіграли внічию в Лізі чемпіонів:

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