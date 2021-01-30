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"Динамо" – "Лудогорець": пряма відеотрансляція матчу

30 січня, 12:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди проведуть товариський матч на зборах

У суботу, 30 січня, київське "Динамо" проведе перший товариський матч на зборах в Туреччині. Суперником команди Луческу буде болгарський "Лудогорець". Початок о 16:15.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ
"ДИНАМО" – "ЛУДОГОРЕЦЬ"

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Історія протистоянь

"Динамо" і "Лудогорець" не грали в офіційних матчах. Але двічі зустрічалися на зборах:

  • 3.07.2016. "Динамо" – "Лудогорець" – 2:1
  • 7.02.2015. "Динамо" – "Лудогорець" – 1:2

"Лудогорець" – лідер болгарського футболу останнього десятиліття. Клуб дев'ять разів поспіль ставав чемпіоном країни.

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Як і "Динамо", "Лудогорець" лідирує в національному чемпіонаті. Після 16-ти зіграних турів команда з Разграда набрала 39 очок (12 перемог, 3 нічиї, 1 поразка).

У єврокубках "Лудогорець" вже завершив виступи. Болгари грали в групі Ліги Європи, але посіли останнє місце в компанії з "Тоттенгемом", "Антверпеном" і ЛАСКом.

Середній вік гравців поточного складу "Лудогорця" становить 27,7 року, а загальна вартість виконавців оцінюється в 31,68 млн євро. У "Динамо" середній вік – 25,1, загальна вартість 118,05 млн євро.

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товариський матч Динамо Київ Лудогорець
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