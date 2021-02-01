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Суркис "кинул" Луческу: никакого усиления в "Динамо" не будет

1 февраля, 12:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Финансы не позволяют киевлянам осуществлять новые трансферы

Киевское "Динамо" не будет покупать новых игроков до конца текущего сезона. Об этом сообщили тренерскому штабу перед отъездом на второй тренировочный сбор в Турцию. Причина кроется в финансовых проблемах столичного клуба, несмотря на то, что по итогам выступления в Лиге чемпионов "Динамо" заработало свыше миллиарда гривень. Правда, призовые поступят на счета клуба только по окончании сезона.

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"Тренерский штаб "Динамо" перед отбытием на сборы в Турцию был уведомлен руководством клуба, что до конца сезона покупок новых игроков не будет. Причины вы все знаете. Соответственно, с этого дня можете игнорировать все трансферные слухи, связанные с Киевом", – написали в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

Напомним, что недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы:

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Источник: Сегодня|Спорт

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