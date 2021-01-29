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"Динамо" не може купувати дорогих гравців і пропонувати великі зарплати

29 січня, 13:00

Олена Павлова Олена Павлова

Проте Мірча Луческу розповів про ентузіазм столичної молоді

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів про молодість своєї команди і заявив, що зараз столичний клуб не в змозі купувати дорогих футболістів і пропонувати їм високі зарплати. Раніше ми повідомляли, що снігопад затримав виліт "Динамо" на збір до Туреччини.

"У нас все ще дуже молода команда, але ми непогано виступаємо в чемпіонаті. Забарний, Миколенко, Попов, Супряга, Шапаренко, Циганков та інші дуже дисципліновані і готові слухати, що я кажу їм. Вони здорово вчаться, і, думаю, у них велике майбутнє. Шкода, що трапилася пандемія. "Динамо" завжди славилося уболівальниками. Вони допомагали перемогати", – сказав тренер "Спорт-Експрес".

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Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Reuters

"Динамо" не може купувати дорогих гравців і пропонувати футболістам великі зарплати. Але це компенсується ентузіазмом наявних у нас хлопців. Вони хочуть проявити себе, підвищити свій статус, свою значимість", – заявив Луческу.

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Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку, і де Пена махнув на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.

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