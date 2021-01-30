"Динамо" зазнало другої поразки за два тижні

Київське "Динамо" програло "Лудогорцю" 1:2 у своєму першому спарингу на другому цьогоріч зборі. Нагадаємо, після ОАЕ підопічні Луческу цими днями готуються вже в Туреччині.
У поєдинку з лідером болгарського футболу кияни відкрили рахунок на 23-й хвилині – причому суперники зрізали м'яч у власні ворота.
Але після цього "Лудогорець" забивав уже виключно в ворота киян. Каулі засмутив перед перервою Бущана, а на 56-й хвилині Жозуе після подачі кутового переграв уже Нещерета.
Повне відео матчу "Динамо" – "Лудогорець" (1:2)
"Динамо" – "Лудогорець" – 1:2
Голи: Вердон, 23 (автогол) – Олівейра-Соуза, 38, Жозуе, 55
"Динамо" : Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Забарний (Шабанов, 61), Кендзьора (Н.Волошин, 74), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 68), Буяльський (Лєднєв, 68), де Пена (Сідклей, 61), Родрігес (Караваєв, 61), Бесєдін (Супряга, 74).
Відзначимо, що це не перша поразка "Динамо" під час зборів. В Еміратах 18 січня з рахунком 0:2 кияни поступилися польській "Легії". До речі, тиждень тому "Лудогорець" грав спаринг з донецьким "Шахтарем" – той матч завершився внічию 2:2.
Розклад наступних матчів київського "Динамо" в Туреччині
- 01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбілісі, Грузія)
- 04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)
- 07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)
- 08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)
Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку, і де Пена подався на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.
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