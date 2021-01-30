"Динамо" зазнало другої поразки за два тижні

Київське "Динамо" програло "Лудогорцю" 1:2 у своєму першому спарингу на другому цьогоріч зборі. Нагадаємо, після ОАЕ підопічні Луческу цими днями готуються вже в Туреччині.

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У поєдинку з лідером болгарського футболу кияни відкрили рахунок на 23-й хвилині – причому суперники зрізали м'яч у власні ворота.

Але після цього "Лудогорець" забивав уже виключно в ворота киян. Каулі засмутив перед перервою Бущана, а на 56-й хвилині Жозуе після подачі кутового переграв уже Нещерета.

Повне відео матчу "Динамо" – "Лудогорець" (1:2)

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"Динамо" – "Лудогорець" – 1:2

Голи: Вердон, 23 (автогол) – Олівейра-Соуза, 38, Жозуе, 55

"Динамо" : Бущан (Нещерет, 46), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Забарний (Шабанов, 61), Кендзьора (Н.Волошин, 74), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 68), Буяльський (Лєднєв, 68), де Пена (Сідклей, 61), Родрігес (Караваєв, 61), Бесєдін (Супряга, 74).

В тренді "Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

Відзначимо, що це не перша поразка "Динамо" під час зборів. В Еміратах 18 січня з рахунком 0:2 кияни поступилися польській "Легії". До речі, тиждень тому "Лудогорець" грав спаринг з донецьким "Шахтарем" – той матч завершився внічию 2:2.

Розклад наступних матчів київського "Динамо" в Туреччині

01.02. 16:00 – "Динамо" (Тбілісі, Грузія)

04.02. 16:00 – ЦСКА (Софія, Болгарія)

07.02. 16:00 – "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)

08.02. 10:00 – БАТЕ (Борисов, Білорусь)

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Нагадаємо, що недавно "Динамо" відмовилося продати свого лідера в Америку, і де Пена подався на екскурсію в пустелю, а також покатався на водних мотоциклах.

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