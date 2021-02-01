"Динамо" К – "Динамо" Тб: онлайн товариського матчу

Сьогодні в Туреччині пройде контрольний поєдинок двох "Динамо". Київ зустрічається з Тбілісі. Дивіться пряму відео трансляцію "Динамо" Київ – "Динамо" Тбілісі .

Для киян це буде другий матч на турецьких берегах. Почали вони збір з поразки від "Лудогорця". Грузини вже зіграли три "товарняки" – "Радник Сурдуліца" (0:1), "Напредак" (1:0) і "Колос" (1:1).

Матч розпочнеться о 16:15 і ми проведемо текстовий онлайн поєдинку: "ДИНАМО" Київ – "ДИНАМО" Тбілісі

Історія протистоянь. У чемпіонатах СРСР команди провели між собою 97 матчів. Невелика перевага в української команди. У київського "Динамо" 33 перемоги і 29 поразок, ще 35 матчів завершилися внічию, різниця м'ячів 132:128 на користь киян. У Кубку СРСР команди провели між собою 9 матчів. Тут краще грала грузинська команда – 5 перемог, нічия і 3 поразки, 13:9 різниця м'ячів.

З Тбілісі до Києва. Команди давно пов'язують дружні стосунки. За часи незалежності з грузинської столиці в українську перебралося чимало хороших гравців. Зокрема, в обох "Динамо" грали два топових футболіста – Каха Каладзе і Георгій Деметрадзе.

А нинішній гендиректор киян Резо Чохонелідзе починав свою ігрову кар'єру в "Динамо" Тбілісі. У 1965-1967 роках виступав за дубль, в 1968-1969 роках провів 17 матчів в чемпіонаті СРСР.

Ціна. Відомий ресурс Transfermarkt оцінює загальну вартість гравців киян в 118,05 млн євро. Вартість всіх футболістів "Динамо" Тбілісі – 5,38 млн.

Передматчеве тренування "Динамо":

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