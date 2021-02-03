"Динамо" оголосило заявку на Лігу Європи з двома новачками

Київське "Динамо" опублікувало заявку на весняну частину Ліги Європи. За списком А заявлені 24 футболісти. До списку були включені Артем Бєсєдін, який відбув дискваліфікацію, і Сідклей, який повернувся з оренди в "Корінтіансі".
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В 1/16 фіналу "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Брюгге". Перша зустріч відбудеться 18 лютого в Києві, а матч-відповідь – 25 лютого в Брюгге, повідомляє офіційний сайт киян.
Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко.
Захисники: Артем Шабанов, Олександр Караваєв, Володимир Костевич, Сідклей, Олександр Тимчик, Томаш Кендзера.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд.
Форварди: Жерсон Родрігес, Назарій Русин, Артем Бєсєдін, Владислав Супряга.
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Дивіться, як "Динамо" обіграло "Ференцварош" і пробилося до Ліги Європи:
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