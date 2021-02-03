"Динамо" не змогло продати свого футболіста в Туреччину

Жерсон Родрігес міг поповнити склад клубу з Газіантепа, але воліє залишитися в Києві

Футболіст київського "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес в зимове трансферне вікно міг опинитися в Туреччині. Клуб тамтешньої Суперліги "Газіантеп" вів з лідером чемпіонату України переговори, які так і не увінчалися успіхом. До речі, недавно гравцеві "Динамо" присвятили пісню, і він знявся в кліпі.

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Про інтерес до уродженця Португалії пише турецький сайт GaziantepPusula.

Сторони обговорювали можливий варіант переходу: буде це оренда або ж повноцінний трансфер, на яких умовах. Колектив з Газіантепа посідає в чемпіонаті шосте місце після закінчення половини сезону. Однак у підсумку все згорнулося, оскільки сам Жерсон не горів бажанням знову їхати до Туреччини. Нагадаємо, у сезоні 2019/2020 Родрігес виступав за "Анкарагюджю" на правах оренди.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

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У свої 25 років хлопець вже має двох дітей від різних жінок. Зараз він у стосунках з українською тенісисткою Ольгою Янчук. Дівчина футболіста "Динамо" похвалилася фігурою через місяць після пологів.

Згадаймо, як у листопаді півзахисник отримав червону картку в матчі збірної Люксембургу:

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