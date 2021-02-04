"Динамо" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча

В четверг, 4 февраля, киевское "Динамо" проводит третий контрольный матч на сборе в Турции. В этот раз в соперниках у подопечных Мирчи Луческу – шестой клуб текущего чемпионата Болгарии софийский ЦСКА, который тренирует знаменитый Красимир Балаков. Начало встречи – в 16:15. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого поединка с видео, фото и комментариями.

"ДИНАМО" КИЕВ – ЦСКА СОФИЯ

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Напомним, что "Динамо" уже провело два спарринга на сборе в Турции. "Бело-синие" уступили лидеру чемпионата Болгарии "Лудогорцу" (1:2) и обыграли тбилисское "Динамо" (1:0). Победный мяч в последнем матче на заключительных секундах забил Виталий Буяльский, реализовавший пенальти, который сам же и заработал.

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Отметим, что накануне "Динамо" огласило заявку на Лигу Европы с двумя новичками. В список были включены Артем Беседин, отбывший дисквалификацию, и Сидклей, вернувшийся из аренды в "Коринтиансе".

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