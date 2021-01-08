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Футболист "Шахтера" показал мимишные кадры Рождества с детьми

8 января, 10:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Жена Тараса Степаненко пожаловалась на детей, которые "залипают" в гаджетах

Украинские спортсмены продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видеороликами празднования Рождества. Решил показать свои семейные кадры и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко. Причем если футболист был довольно сдержан, то его жена Маргарита оказалась щедрее. А накануне супруга Сидорчука показала домашнее видео Рождества у капитана "Динамо".

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Тарас в вышиванке поздравил всех с Рождеством фотографией в семейном кругу – с Ритой и тремя сыновьями.

При этом Степаненко-старший вчера был занят важной проблемой: как на 16 вешалках разместить футболки звезд, с которыми он менялся после матчей.

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Внимание Маргариты было приковано к младшему поколению, она показала трогательные кадры Тараса с детьми.

Однако она пожаловалась, что детские комнаты никому не нужны, поскольку малышня занята мобильными устройствами.

Степаненко – дети в гаджетах

Осталось только хвастаться праздничным столом.

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Читайте также: Красотка-легкоатлетка Бех показала свои формы и рождественский стол.

Вспомним, как Тарас забивал за "Шахтер" в чемпионате Украины:

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Рождество футбол Тарас Степаненко Маргарита Степаненко
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