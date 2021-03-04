Футболіст "Шахтаря" назвав дружину Булочкою – як же він помиляється!

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко, який напередодні через травму не зумів допомогти своїй команді в програному матчі Кубка України з "Агробізнесом" 0:1, сьогодні оригінально освідчився в коханні своїй дружині Маргариті. Футболіст назвав її Булочкою.
Читайте також: Найстильніші і наймодніші подарунки до 8 Березня
"Рівно 13 років тому ми вперше зустрілися. Я і не думав, що ця дівчинка, якій було всього 15 років, зробить мене щасливим чоловіком і татом. Я тебе люблю, моя Булочко", – написав у себе в Instagram Тарас Степаненко
Називаючи дружину Булочкою, Тарас Степаненко, безумовно, жартує. Фігурі його чарівної дружини Маргарити позаздрять багато моделей.
Читайте також: Око залипає на мамі! Родина Степаненків спереду і ззаду
Відзначимо, що Тарас і Маргарита Степаненки виховують трьох синів – Ярослава (7 років), Святослава (6 років) і Мирона (3 роки). Старшого батьки назвали на честь Ярослава Мудрого і минулої осені віддали до Міжнародної французької школи в Києві.
До речі, днями в своєму дебютному TikTok дружина Степаненка показала, як з'являються діти.
Дивіться, як "Шахтар" без Тараса Степаненка програв "Агробізнесу"
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк